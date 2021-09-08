Пенсионерка попала под машину в Санкт-Петербурге

Произошла авария в Санкт-Петербурге. Водитель сбил пенсионерку. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

92-летняя женщина попала в больницу с двумя переломами и ушибом. Ее состояние среднее, жизни ничего не угрожает.

Ранее смертельная авария произошла в Уфимском районе. Погибли четыре человека. Две легковые машины столкнулись на автодороге Уфа — Зубово — Чишмы. В результате один из водителей и два пассажира погибли на месте. Второй водитель позже скончался в больнице.