Пенсионерка попала под автобус в Санкт-Петербурге | 360°

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Мир

15 октября 2022, 09:31

Полиция Германии провела обыск в квартире россиянки, поддерживающей спецоперацию

Мир

15 октября 2022, 09:23

Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе в регионе

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Спецоперация

15 октября 2022, 08:56

Рейд разведки «Вагнера» позволил занять выгодные позиции на Лисичанском направлении

Общество

15 октября 2022, 08:37

Теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе — Росморречфлот

Спецоперация

15 октября 2022, 08:29

«Прятали золото в бронежилеты». Пленный сержант «Азова» рассказал о мародерстве в Мариуполе

Мир

15 октября 2022, 08:05

Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло с 22 до 28 человек

Спецоперация

15 октября 2022, 08:02

Сенатор пословицей ответил на угрозы Борреля в адрес России

Спецоперация

15 октября 2022, 07:44

Воздушную тревогу объявили в Киеве и во всех областях Украины

Спецоперация

15 октября 2022, 07:42

Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР

Происшествия

14 октября 2022, 15:04

Пенсионерка попала под автобус в Санкт-Петербурге

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Автобус сбил пенсионерку в Санкт-Петербурге. Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщило РИА ФАН.

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Авария произошла около станции метро «Улица Дыбенко». Правоохранители выясняют все детали происшествия. Состояние пострадавшей пока неизвестно.

Санкт-Петербург

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