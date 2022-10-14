Пенсионерка попала под автобус в Санкт-Петербурге | 360°

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Мир
15 октября 2022, 09:31
Полиция Германии провела обыск в квартире россиянки, поддерживающей спецоперацию
Мир
15 октября 2022, 09:23
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе в регионе
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Спецоперация
15 октября 2022, 08:56
Рейд разведки «Вагнера» позволил занять выгодные позиции на Лисичанском направлении
Общество
15 октября 2022, 08:37
Теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе — Росморречфлот
Спецоперация
15 октября 2022, 08:29
«Прятали золото в бронежилеты». Пленный сержант «Азова» рассказал о мародерстве в Мариуполе
Мир
15 октября 2022, 08:05
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло с 22 до 28 человек
Спецоперация
15 октября 2022, 08:02
Сенатор пословицей ответил на угрозы Борреля в адрес России
Спецоперация
15 октября 2022, 07:44
Воздушную тревогу объявили в Киеве и во всех областях Украины
Спецоперация
15 октября 2022, 07:42
Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР