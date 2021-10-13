Пенсионерка попала под машину в Москве

Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Москве. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт ГИБДД по региону.

По данным сайта «Дни.ру», водитель ехал назад и случайно сбил женщину. В результате она погибла.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Они выясняют детали и подробности происшествия.

Ранее в Саратове случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Водитель легковушки Lada Vesta сбил девятилетнего школьника, который попытался перебежать дорогу в неположенном месте.