30 марта 2023, 19:02
Пенсионерка попала под колеса ученицы автошколы в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле Свердловской области пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля, за рулем которого находилась ученица автошколы вместе с инструктором. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
По предварительным данным, девушка перепутала педали тормоза и газа, в результате чего автомобиль выехал на тротуар и сбил пожилую женщину.
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Отмечается, что пострадавшую госпитализировали с переломом бедра.
ДТП
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