Происшествия 30 марта 2023, 19:02 Пенсионерка попала под колеса ученицы автошколы в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле Свердловской области пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля, за рулем которого находилась ученица автошколы вместе с инструктором. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, девушка перепутала педали тормоза и газа, в результате чего автомобиль выехал на тротуар и сбил пожилую женщину.

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Отмечается, что пострадавшую госпитализировали с переломом бедра.