Происшествия 22 марта 2023, 22:02 Пенсионерка попала под колеса трамвая в Краснодаре

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ДТП произошло в Краснодаре на улице Островского. Там под колеса трамвая попала пенсионерка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

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Трамвай направлялся в сторону Клинической улицы со стороны улицы Московской. Пенсионерка же переходила рельсы в запрещенном для этого месте. В результате произошло столкновение. Женщина получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.