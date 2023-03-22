22 марта 2023, 22:02
Пенсионерка попала под колеса трамвая в Краснодаре
ДТП произошло в Краснодаре на улице Островского. Там под колеса трамвая попала пенсионерка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.
Реклама
Трамвай направлялся в сторону Клинической улицы со стороны улицы Московской. Пенсионерка же переходила рельсы в запрещенном для этого месте. В результате произошло столкновение. Женщина получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
Реклама
Реклама