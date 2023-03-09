Происшествия 09 марта 2023, 22:14 Пенсионерка попала под колеса поезда в Свердловской области

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ДТП произошло в Тугулымском городском округе Свердловской области. Там под поезд попала 83-летняя пенсионерка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Уральской транспортной прокуратуры.

Авария случилась утром 9 марта на станции Юшала. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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Аналогичный случай произошел на Урале в ночь на Новый год. Под колеса поезда попала 25-летняя девушка.

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