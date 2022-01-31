Пенсионерка попала под колеса неуправляемого внедорожника в Волгоградской области

В городе Волжский Волгоградской области пенсионерка оказалась под колесами неуправляемого внедорожника.

Как сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону, кроссовер DFM АХ 7 под управлением 72-летнего водителя заехал во двор дома № 43 по улице Александрова. Покинув машину, водитель ушел по делам, забыв включить ручной тормоз.

В какой-то момент машина сдвинулась с места, самопроизвольно поехала и сбила 72-летнюю прохожую. Пенсионерка с травмами была доставлена в медучреждение.