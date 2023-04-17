Происшествия 17 апреля 2023, 11:33 Пенсионерка попала под колеса легковушки в Челябинске

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В Челябинске пожилая женщина попала под колеса отечественного легкового автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали с различными телесными повреждениями.

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Отмечается, что также водитель повредил стойку пешеходного светофора, по факту аварии проводится проверка.