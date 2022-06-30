Пенсионерка попала под колеса Lada Kalina в Пензенской области

ДТП произошло на улице Мира в городе Заречном Пензенской области. Там под колеса Lada Kalina попала пенсионерка. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Ситуация произошла вечером 28 июня. Отечественный автомобиль совершил наезд на 65-летнюю женщину. В результате женщина получила травмы тяжелой степени. Ее доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники полиции организовали проверку случившегося.