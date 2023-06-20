20 июня 2023, 21:04
Пенсионерка попала под колеса иномарки в Туле
ДТП произошло на улице Вересаева в Туле. Там под колеса иномарки попала пенсионерка. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что неподалеку находился пешеходный переход. В этот момент ее сбила Kia Rio под управлением 32-летнего водителя. Женщина получила травмы. Ее доставили в больницу.
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«Тульская Госавтоинспекция напоминает, что переходить проезжую часть разрешается только по пешеходному переходу, а автомобилистов призывает быть внимательнее на дорогах и снижать скорость движения перед переходами», — отметили в ведомстве.
ДТП
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