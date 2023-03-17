Происшествия 17 марта 2023, 12:10 Пенсионерка попала под колеса иномарки в Казани

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ДТП с участием пенсионерки произошло утром, 16 марта, на улице Патриса Лумумбы в Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на городской Telegram-канал Region 116.

По предварительной информации, водитель KIA RIO при повороте с улицы Шуртыгина не заметил пенсионерку и сбил ее. Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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С переломами обеих лодыжек пострадавшую отвезли в больницу. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

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