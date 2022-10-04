Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Ростове-на-Дону | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 17:12 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Ростове-на-Дону

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Серьезное ДТП произошло на улице Зорге в 100 метрах от пешеходного перехода. Там под колеса легковушки попала 84-летняя пенсионерка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.

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Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она решила сократить путь, не дойдя до пешеходного перехода. Водитель легкового автомобиля не заметил пенсионерку сбил ее на полной скорости. В результате пенсионерка получила серьезные травмы. Она погибла до приезда скорой помощи. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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