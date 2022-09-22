Пенсионерка попала под колеса автобуса в Казани | 360°

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22 сентября 2022, 16:19

Пенсионерка попала под колеса автобуса в Казани

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ДТП с участием автобуса случилось накануне на улице 25 лет Октября в Казани. В результате аварии пострадала 91-летняя пенсионерка. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

По данным правоохранителей, водитель автобуса № 53 не выбрал безопасную скорость и наехал на пожилую женщину в зоне видимости пешеходного перехода.

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Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков уже заявил, что перевозчик поможет пострадавшей с лечением.

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Казань

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