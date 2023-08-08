Происшествия 08 августа 2023, 14:35 Пенсионерка попала под грузовой поезд в Новосибирской области

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Смертельная авария произошла накануне на остановочном пункте Учебный, между станциями Издревая и Жеребцово в Новосибирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УТ МВД России по СФО.

По данным ведомства, 77-летняя пенсионерка переходила пути с нарушением техники безопасности и в какой-то момент оказалась у проезжавшего поезда. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Ровно две недели назад на этом же участке железной дороги погибла сибирячка 77 лет. Машинист, увидев прохожую, не успел остановить поезд.