18 апреля 2024, 15:21
Пенсионерка попала под автобус в Петербурге
Петербургские медики госпитализировали 60-летнюю женщину после ДТП с участием автобуса. Об этом сообщил «Питер ТВ».
Авария произошла на пересечении проспекта Энергетиков и улицы Стасовой. По предварительным данным, женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода и попала под колеса общественного транспорта.
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Врачи диагностировали у пациентки открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и различные переломы. Состояние пострадавшей оценивают как тяжелое.
Санкт-Петербург
ДТП
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