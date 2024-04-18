Происшествия 18 апреля 2024, 15:21 Пенсионерка попала под автобус в Петербурге

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Петербургские медики госпитализировали 60-летнюю женщину после ДТП с участием автобуса. Об этом сообщил «Питер ТВ».

Авария произошла на пересечении проспекта Энергетиков и улицы Стасовой. По предварительным данным, женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода и попала под колеса общественного транспорта.

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Врачи диагностировали у пациентки открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и различные переломы. Состояние пострадавшей оценивают как тяжелое.