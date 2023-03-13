Происшествия 13 марта 2023, 16:05 Пенсионерка получила сильные ожоги, когда пыталась приготовить обед

Читать 360tv в

В Кувандыкском районе Оренбургской области в результате возгорания пострадала 72-летняя женщина. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

Пенсионерка получила ожоги во время приготовления еды на газовой плите. Когда женщина стояла у огня, ее платье случайно загорелось.

Реклама

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу.

Реклама