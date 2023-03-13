13 марта 2023, 16:05
Пенсионерка получила сильные ожоги, когда пыталась приготовить обед
В Кувандыкском районе Оренбургской области в результате возгорания пострадала 72-летняя женщина. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД России по региону.
Пенсионерка получила ожоги во время приготовления еды на газовой плите. Когда женщина стояла у огня, ее платье случайно загорелось.
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В настоящее время правоохранители проводят проверку. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу.
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