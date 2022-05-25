Пенсионерка получила серьезные ожоги после пожара в коттедже под Гатчиной

Серьезный пожар произошел в деревне Карташевская под Гатчиной. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило около девяти утра 25 мая. На место прибыли 16 человек личного состава и и четыре единицы спецтехники. Выяснилось, что там загорелись коттедж, баня и дровник. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось спустя примерно полтора часа.

В результате пожара 82-летняя местная жительница заработала ожоги. Женщину госпитализировали.