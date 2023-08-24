Происшествия 24 августа 2023, 18:45 Пенсионерка получила ранения при обстреле Донецка Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка пострадала 75-летняя женщина Pxhere

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В результате очередного удара по Донецку пострадала 75-летняя жительница Киевского района. Об этом сообщил глава администрации Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Женщина получила ранения на улице Сенявина 24 августа. О ее состоянии пока ничего не известно.

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Как сообщил Кулемзин позже, снаряд попал в один из домов на этой улице, здание полностью разрушено.

«Во время обстрела Киевского района повреждено остекление в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства на проспекте Панфилова», — добавил глава города.

Из-за «опасности боевых действий» в городе приостановили движение автобусно-троллейбусного маршрута № 2 на участке «Горбольница № 20 — железнодорожный вокзал».

Ранее ВСУ обстреляли район больницы Вишневского в Донецке. Власти попросили жителей не покидать укрытий и не выходить на улицу. До этого еще один снаряд украинской армии попал на остановку общественного транспорта на Углегорской улице.