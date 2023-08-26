26 августа 2023, 10:43
Пенсионерка получила ранения при обстреле Донецка
Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли Донецк, пострадала 72-летняя женщина
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка. Ранение получила пенсионерка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«При обстреле Петровского района ранение получила женщина 1951 года рождения», — написал он.
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До этого пострадала 75-летняя жительница Киевского района Донецка. Снаряд попал в один из домов на улице Сенявина, здание было полностью разрушено. Из-за ударов со стороны украинских боевиков в городе приостановили движение общественного транспорта.
Украинские националисты обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 63 раза за прошедшие сутки. Боевики киевского режима выпустили 233 различных снаряда. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Волновахском районе республики. Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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