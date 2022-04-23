Пенсионерка погибла во время вечерней молитвы в Арзамасе

Жительница Арзамаса погибла во время чтения молитвы. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным, 22 апреля утром сын погибшей женщины обнаружил ее дома без признаков жизни. Дверь была заперта изнутри. Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

По предварительной информации, у пенсионерки могла загореться одежда из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи установили, что в день гибели женщина собиралась дома прочесть вечернюю молитву с зажиганием свечей.

Точную причину смерти пенсионерки установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Также назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее крупный пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Жертвами стали два человека.