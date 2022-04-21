Пенсионерка погибла во время пожара в доме в Краснодарском крае

В Абинском районе Краснодарского края произошел пожар в частном доме. ЧП случилось рано утром, 21 апреля. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Соседи, увидев пожар, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на указанное место сотрудники МЧС установили, что огонь успел распространиться на площади 70 квадратных метров.

После полной ликвидации возгорания и во время разбора завалов спасатели обнаружили тело 80-летней хозяйки дома. По факту гибели женщины организована доследственная проверка.