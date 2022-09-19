Пенсионерка погибла во время ДТП в Волгоградской области | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 15:05 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионерка погибла во время ДТП в Волгоградской области

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Смертельное ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей произошло накануне в Суровикинском районе Волгоградской области. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

В ГУ МВД уточнили, что 31-летний водитель Volkswagen, двигаясь из Волгограда в Ростов, не справился с управлением и влетел в фуру. Из-за сильного удара у иномарки оторвалось колесо, на которое затем наехал водитель Mitsubishi.

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В результате аварии скончалась 62-летняя пассажирка Mitsubishi. Также пострадала 20-летняя пассажирка авто.

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