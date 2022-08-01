Пенсионерка погибла в результате пожара во Владимирской области

Во Владимирской области произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград».

Возгорание было зафиксировано в поселке Муромцево. В одном из жилых домов загорелась квартира. Пламя охватило площадь в 10 «квадратов». К тушению привлекли шесть спасателей и две единицы спецтехники. Пожарные эвакуировали 10 человек и потушили огонь. 96-летняя пенсионерка скончалась по дороге в больницу. Причины случившегося выясняются.