02 ноября 2021, 13:13
Пенсионерка погибла в ДТП в Снежинске
Автомобиль Geely наехал на женщину, которую ранее сбил автомобиль Renault Logan
ДТП, в котором погибла 73-летняя пенсионерка, произошло в закрытом городе Снежинске. Женщина, переходившая дорогу, попала под колеса автомобиля марки Geely. Об этом написал «ФедералПресс».
«Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, которая шла по проезжей части. От столкновения с автомобилем Renault Logan, женщина упала на полосу встречного движения, где на нее был совершен повторный наезд автомобилем Geely», — рассказали в местном отделе полиции.
Женщина не дождалась помощи от медицинских сотрудников. Она скончалась на месте от полученных травм.