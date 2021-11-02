Пенсионерка погибла в ДТП в Снежинске

ДТП, в котором погибла 73-летняя пенсионерка, произошло в закрытом городе Снежинске. Женщина, переходившая дорогу, попала под колеса автомобиля марки Geely. Об этом написал «ФедералПресс».

«Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, которая шла по проезжей части. От столкновения с автомобилем Renault Logan, женщина упала на полосу встречного движения, где на нее был совершен повторный наезд автомобилем Geely», — рассказали в местном отделе полиции.

Женщина не дождалась помощи от медицинских сотрудников. Она скончалась на месте от полученных травм.