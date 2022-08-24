Пенсионерка погибла в Челябинской области под колесами машины

Серьезное ДТП произошло в Копейске Челябинской области. Там водитель сбил 92-летняя местную жительницу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на паблик Агентство чрезвычайных новостей.

Авария произошла сегодня, 24 августа. На участке аварии, где произошло ДТП, максимально разрешенная скорость — 20 километров в час. При этом водитель превысил данные показатели. В результате он совершил наезд на пенсионерку, которая погибла на месте происшествия.