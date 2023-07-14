Происшествия 14 июля 2023, 15:23 Пенсионерка погибла в Брянской области при обстреле ВСУ Губернатор Богомаз: женщина погибла, трое пострадали при обстреле поселка Белая Березка

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Пожилая женщина в поселке Белая Березка Брянской области стала жертвой обстрела со стороны украинских сил. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения», — написал он.

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По его словам, три человека получили ранения легкой степени тяжести. Среди них — подросток 16 лет. Все пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Богомаз добавил, что три жилых дома загорелись из-за обстрела. Оперативные службы уже работают на месте ЧП.

Брянская область, будучи приграничным регионом, регулярно оказывается под ударом ВСУ. Украинские военные в прошлый раз обстреляли Белую Березку 3 июля. Тогда никто не пострадал.