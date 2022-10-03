Пенсионерка погибла в аварии в Екатеринбурге | 360°

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Пенсионерка погибла в аварии в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге случилось ДТП, в результате которого погибла пенсионерка. Об этом сообщило ИА Nation News.

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Авария произошла на перекрестке Походной улицы и Южного проезда. Фура сбила женщину, которая попыталась перейти проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пенсионеры

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