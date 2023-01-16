16 января 2023, 18:59
Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Оренбургской области
Возгорание жилого дома произошло в поселке Нижнесакмарский Оренбургской области. В результате пожара погибла 83-летняя женщина и пострадал 83-летний мужчина, сообщил сайт kp.ru.
По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Также пламя повредило пристройку к дому и личные вещи.
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Отмечается, что из огня удалось спасти пожилого мужчину, женщина от полученных ранений скончалась.
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