Происшествия 16 января 2023, 18:59 Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

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Возгорание жилого дома произошло в поселке Нижнесакмарский Оренбургской области. В результате пожара погибла 83-летняя женщина и пострадал 83-летний мужчина, сообщил сайт kp.ru.

По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Также пламя повредило пристройку к дому и личные вещи.

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Отмечается, что из огня удалось спасти пожилого мужчину, женщина от полученных ранений скончалась.

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