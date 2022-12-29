29 декабря 2022, 16:51
Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме под Оренбургом
Возгорание произошло в жилом доме в селе Сергиевка Оренбургской области 28 декабря. В результате пожара погибла пожилая женщина, сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Огонь охватил жилое помещение по Центральной улице. Во время пожара погибла пенсионерка 1932 года рождения. В доме также повреждены мебель и личные вещи.
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В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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