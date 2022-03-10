Пенсионерка погибла при пожаре в Новосибирской области

Частный дом загорелся в Новосибирской области. Погиб один человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Тело погибшей нашли пожарные.

«По данному факту Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», — рассказали в пресс-службе.