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    10 марта 2022, 20:14

    Пенсионерка погибла при пожаре в Новосибирской области

    Дарья Морозова

    Частный дом загорелся в Новосибирской области. Погиб один человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

    По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Тело погибшей нашли пожарные.

    «По данному факту Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», — рассказали в пресс-службе.