Эксклюзив 15 апреля 2023, 12:15 Пенсионерка погибла при пожаре в доме в Самотечном переулке в Москве Источник «360»: пенсионерка стала жертвой пожара в в Самотечном переулке в Москве РИА «Новости»

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Тело человека обнаружили после тушения пожара в квартире дома в Самотечном переулке в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города. .

По предварительным данным, погибла хозяйка жилья — пожилая женщина. Она жила одна, добавил источник.

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Огонь успел охватить пять квадратных метров. Горели вещи и мебель. Причины пожара и все обстоятельства случившегося устанавливаются.