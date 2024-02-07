Происшествия 07 февраля 2024, 16:11 Пенсионерка погибла при пожаре в доме в Пензенской области

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Возгорание произошло в доме в Никольске Пензенской области. В результате пожара погибла 88-летняя женщина, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило крышу жилого дома по улице Володарского. На месте пожара спасатели обнаружили тело пенсионерки.

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Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 12 сотрудников МЧС и четыре спецмашины.