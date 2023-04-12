Происшествия 12 апреля 2023, 18:46 Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме во Владимирской области

Читать 360tv в

Возгорание частного жилого дома произошло в деревне Репино Владимирской области. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило кирпичный дом и пристроенную к нему баню. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Реклама

Отмечается, что в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 86-летней пенсионерки, она не смогла самостоятельно выбраться из горящего помещения и отравилась угарным газом.