12 апреля 2023, 18:46
Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме во Владимирской области
Возгорание частного жилого дома произошло в деревне Репино Владимирской области. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, пламя охватило кирпичный дом и пристроенную к нему баню. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
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Отмечается, что в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 86-летней пенсионерки, она не смогла самостоятельно выбраться из горящего помещения и отравилась угарным газом.
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