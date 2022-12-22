Происшествия 22 декабря 2022, 17:02 Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Новороссийске

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Возгорание произошло в частном доме Новороссийска Краснодарского края вечером 21 декабря. В результате пожара погибла пожилая женщина, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, возгорание в доме произошло из-за перегрева печи. В экстренные службы позвонили соседи пожилой пары.

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В результате пожара скончалась 62-летняя женщина, ее тело нашли после тушения. Ее 57-летнего мужа госпитализировали со множественными ожогами тела.

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