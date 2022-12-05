05 декабря 2022, 16:29
Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Ивановской области
Возгорание в частном доме произошло в воскресенье в селе Майдаково Ивановской области. В результате пожара погибла 63-летняя женщина, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Отмечается, что общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Ликвидация пожара длилась час, в тушении были задействованы 19 сотрудников МЧС.
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Информации о других пострадавших не поступало, в настоящее время устанавливаются причины возгорания.
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