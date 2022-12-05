Происшествия 05 декабря 2022, 16:29 Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Ивановской области

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Возгорание в частном доме произошло в воскресенье в селе Майдаково Ивановской области. В результате пожара погибла 63-летняя женщина, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Ликвидация пожара длилась час, в тушении были задействованы 19 сотрудников МЧС.

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Информации о других пострадавших не поступало, в настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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