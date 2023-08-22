22 августа 2023, 15:14
Пенсионерка погибла под колесами внедорожника в Челябинской области
ДТП, в котором скончался 82-летняя пенсионерка, произошло накануне в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель внедорожника наехал на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Авария случилась у дома № 3 по проспекту Макеева. По факту ДТП проводится проверка.
Челябинская область
ДТП
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