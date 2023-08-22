Происшествия 22 августа 2023, 15:14 Пенсионерка погибла под колесами внедорожника в Челябинской области

Читать 360tv в

ДТП, в котором скончался 82-летняя пенсионерка, произошло накануне в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель внедорожника наехал на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Реклама

Авария случилась у дома № 3 по проспекту Макеева. По факту ДТП проводится проверка.