Происшествия 20 декабря 2023, 12:19 Пенсионерка погибла под колесами внедорожника на переходе около школы в ХМАО

Читать 360tv в

Внедорожник насмерть сбил пожилую женщину в городе Лянтор в ХМАО. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ОМВД по Сургутскому району.

Авария произошла на улице Виктора Кингисеппа рядом со школой. По информации ведомства, водитель машины BMW Х5 на высокой скорости сбил пенсионерку. Та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Реклама

Потерпевшая скончалась до прибытия бригады скорой помощи.