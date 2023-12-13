Происшествия 13 декабря 2023, 16:27 Пенсионерка погибла под колесами скоростного поезда на ж/д станции в Ленобласти

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Правоохранители проводят проверку по факту гибели пенсионерки в Ленобласти. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные Западного МСУТ СК РФ.

Трагедия произошла на ж/д станции Любань Тосненского района. По информации ведомства, пожилая женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора. В какой-то момент она оказалась под колесами скоростного поезда.

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Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.