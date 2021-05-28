28 мая 2021, 19:39
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Тюменской области
Под Тюменью в ночь на 28 мая на перегоне Войновка — Тюмень грузовой состав насмерть сбил пожилую местную жительницу.
Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщил nashgorod.ru.
Заметив пешехода, машинист применил экстренное торможение, но сразу остановить поезд не получилось.
Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимыми с жизнью. Пенсионерка скончалась на месте.
В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции. По факту гибели человека проводится проверка.