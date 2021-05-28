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    28 мая 2021, 19:39

    Пенсионерка погибла под колесами поезда в Тюменской области

    Редакция сайта 360°

    Под Тюменью в ночь на 28 мая на перегоне Войновка — Тюмень грузовой состав насмерть сбил пожилую местную жительницу.

    Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщил nashgorod.ru.

    Заметив пешехода, машинист применил экстренное торможение, но сразу остановить поезд не получилось.

    Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимыми с жизнью. Пенсионерка скончалась на месте.

    В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции. По факту гибели человека проводится проверка.