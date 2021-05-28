Пенсионерка погибла под колесами поезда в Тюменской области

Под Тюменью в ночь на 28 мая на перегоне Войновка — Тюмень грузовой состав насмерть сбил пожилую местную жительницу.

Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщил nashgorod.ru. Заметив пешехода, машинист применил экстренное торможение, но сразу остановить поезд не получилось. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимыми с жизнью. Пенсионерка скончалась на месте. В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции. По факту гибели человека проводится проверка.