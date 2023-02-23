23 февраля 2023, 16:17
Пенсионерка погибла под колесами машины в Петербурге
Серьезное ДТП произошло на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Там водитель насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил 78.ru.
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Водитель за рулем Range Rover наехал на пенсионерку неподалеку от дома № 50. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате пострадавшая погибла на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, написали Nation News.
ДТП
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