Происшествия 23 февраля 2023, 16:17 Пенсионерка погибла под колесами машины в Петербурге

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Серьезное ДТП произошло на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Там водитель насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил 78.ru.

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Водитель за рулем Range Rover наехал на пенсионерку неподалеку от дома № 50. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате пострадавшая погибла на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, написали Nation News.