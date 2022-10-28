Пенсионерка погибла под колесами машины в Ижевске | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 20:56 Пенсионерка погибла под колесами машины в Ижевске

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Серьезное ДТП произошло в Ижевске на улице Маяковского. Там под колесами машины погибла 87-летняя пенсионерка. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на Первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

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Авария случилась 27 октября. За рулем Hyundai Tucson находился 57-летний мужчина. Он сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать трассу в неположенном месте. Неподалеку от места ДТП располагался пешеходный переход. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где она и скончалась.