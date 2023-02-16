Происшествия 16 февраля 2023, 13:16 Пенсионерка погибла под колесами хлебовозки в Ростовской области

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ДТП с участием 64-летней пенсионерки произошло в среду, 15 февраля, в городе Шахты Ростовской области. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Водитель хлебовозки, двигаясь задним ходом во дворе на улице Благотворной, не заметил женщину и сбил ее. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

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Сейчас правоохранители устанавливать все обстоятельства случившегося.

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