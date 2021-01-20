20 января 2021, 15:36
Пенсионерка погибла под колесами фуры в Петербурге
В Северной столице зафиксировано ДТП с участием грузовика, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой пресс-службу региональной ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне около одного из домов на Дачном проспекте. 62-летний водитель фуры Volvo Fh12 сбил 78-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. В результате она получила смертельные травмы и скончалась на месте ЧП. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.