Пенсионерка погибла под колесами фуры в Петербурге

По данным издания, авария произошла накануне около одного из домов на Дачном проспекте. 62-летний водитель фуры Volvo Fh12 сбил 78-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. В результате она получила смертельные травмы и скончалась на месте ЧП. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.