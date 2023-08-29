Происшествия 29 августа 2023, 19:06 Пенсионерка погибла под колесами электрички во Владимирской области

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В Александрове Владимирской области электричка насмерть сбила 68-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные линейного управления МВД на транспорте.

Авария случилась 26 августа на станции Александров. Местная жительница решила перебежать пути перед приближающей электричкой. Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения.

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В результате женщина получила серьезные травмы, от которых погибла в районной больнице.