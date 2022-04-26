26 апреля 2022, 00:11
Пенсионерка погибла от свечи, читая молитву в Нижегородской области
Ожоги, полученные 86-летней жительницей города Арзамас Нижегородской области во время молитвы, привели к ее смерти.
Как сообщает newizv.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, пожилую женщину со страшными ожогами нашел в доме сын.
По предварительным данным, перед чтением вечерней молитвы пенсионерка зажгла свечи. Читая молитву, она опасно приблизилась к свече, и огонь перекинулся на одежду. Потушить ее она не сумела и умерла от ожогов.
Полную картину произошедшего должно установить следствие.