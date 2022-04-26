Пенсионерка погибла от свечи, читая молитву в Нижегородской области

Ожоги, полученные 86-летней жительницей города Арзамас Нижегородской области во время молитвы, привели к ее смерти.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, пожилую женщину со страшными ожогами нашел в доме сын.

По предварительным данным, перед чтением вечерней молитвы пенсионерка зажгла свечи. Читая молитву, она опасно приблизилась к свече, и огонь перекинулся на одежду. Потушить ее она не сумела и умерла от ожогов.

Полную картину произошедшего должно установить следствие.