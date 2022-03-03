Пенсионерка погибла из-за упавшего на нее кресла в Новосибирске

В Новосибирске 81-летняя женщина погибла после того, как на нее упало кресло, которое с седьмого этажа выбросили жильцы дома. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на СУ СК по Новосибирской области.

По информации ведомства, трагедия произошла в Железнодорожном районе. Мужчина и женщина, арендовавшие квартиру в многоквартирном доме, решили выбросить из окна старую мебель. Одно из кресел упало на голову женщине, которая гуляла с собакой.

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Им может грозить два года лишения свободы.