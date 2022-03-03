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    03 марта 2022, 17:28

    Пенсионерка погибла из-за упавшего на нее кресла в Новосибирске

    Оксана Лавнюженко

    В Новосибирске 81-летняя женщина погибла после того, как на нее упало кресло, которое с седьмого этажа выбросили жильцы дома. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на СУ СК по Новосибирской области.

    По информации ведомства, трагедия произошла в Железнодорожном районе. Мужчина и женщина, арендовавшие квартиру в многоквартирном доме, решили выбросить из окна старую мебель. Одно из кресел упало на голову женщине, которая гуляла с собакой.

    Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Им может грозить два года лишения свободы.