Пенсионерка пинком выгнала чужого ребенка с качелей ради внучки в Красноярске | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 19:16 Пенсионерка пинком выгнала чужого ребенка с качелей ради внучки в Красноярске Мать из Красноярска заявила, что пенсионерка выгнала ее дочь пинком с качелей ради внучки РИА "Новости"

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Пенсионерка в Красноярске прогнала пинком девочку с качелей, чтобы смогла покататься ее внучка. Мать 10-летней школьницы рассказала «360», что обратилась в полицию и зафиксировала побои в медучреждении.

Женщина сообщила, что 1 ноября гуляла во дворе со своими тремя детьми. Два ребенка пошли в песочницу, она за ними присматривала. Старшая 10-летняя дочь осталась качаться на качелях одна.

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«В этот момент вышла бабушка из соседнего подъезда со своей внучкой, они прошли мимо меня и направились к качелям. Пенсионерка подошла и неожиданно пнула дочь. То есть она не просила ее ни о чем, а сразу применила силу», — заявила мать пострадавшей девочки.

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По ее словам, она держала пожилую женщину за руку, чтобы та не ушла, пока вызывали полицию.

«Мы пришли домой, сняли пуховик, водолазку — у дочери на плече синяк. Я вызвала полицию и зафиксировала побои в медучреждении. В управляющей компании нам скинули видео инцидента», — продолжила мать троих детей.

Она пояснила, что ей звонила дочь пенсионерки и просила удалить видео, так как женщина якобы хотела ударить по качелям, но случайно попала по плечу школьницы. Мать пострадавшей школьницы отказалась удалять ролик. Тогда пенсионерка написала на нее встречное заявление в полицию.

«Я толкнула пенсионерку, когда защищала свою дочь», — заключила мать девочки.