Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину

Водитель грузовика в Новороссийске сбил пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщила «Наша Газета» со ссылкой на старшего инспектора по пропаганде БДД УМВД ОГИБДД по городу Наталью Мельникову.

По данным телеканала «Царьград», пенсионерка погибла. После столкновения автомобиль протащил ее по асфальту еще несколько метров.

Уточняется, что за последнюю неделю это уже второе смертельное ДТП.