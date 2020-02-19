Пенсионерка отморозила руки в собственном доме в Приангарье
Эту историю рассказал на своей странице во «ВКонтакте» мэр Шелехова Сергей Липин. Он отметил, что женщину спасла работница почты Анна Томшина. Именно она отправилась домой к пенсионерке, поговорила с ее соседями и вызвала полицию, когда ей никто не открыл дверь.
«Сейчас Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Благодаря Анне удалось спасти жизнь человеку. Хочется призвать всех быть внимательнее друг к другу и не проходить мимо тех, кто оказался в беде», — написал градоначальник.
Он добавил, что взял ситуацию под личный контроль и поручил начать работу с соцзащитой.
В комментариях к посту пользователи поблагодарили Томшину. Там даже объявился ее племянник, который признался, что гордится своей тетей. Также пользователи предложили купить пострадавшей женщине обогреватель.