Пенсионерка отморозила руки в собственном доме в Приангарье

Жительница города Шелехова (Иркутская область) не пришла за пенсией. Бдительные работники почты забили тревогу. Оказалось, что пожилая женщина отморозила себе руки: печное отопление в доме не работает, а обогреватель сломался. Теперь все хорошо — пенсионерку отвезли в больницу.

Эту историю рассказал на своей странице во «ВКонтакте» мэр Шелехова Сергей Липин. Он отметил, что женщину спасла работница почты Анна Томшина. Именно она отправилась домой к пенсионерке, поговорила с ее соседями и вызвала полицию, когда ей никто не открыл дверь.

«Сейчас Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Благодаря Анне удалось спасти жизнь человеку. Хочется призвать всех быть внимательнее друг к другу и не проходить мимо тех, кто оказался в беде», — написал градоначальник.

Он добавил, что взял ситуацию под личный контроль и поручил начать работу с соцзащитой.

В комментариях к посту пользователи поблагодарили Томшину. Там даже объявился ее племянник, который признался, что гордится своей тетей. Также пользователи предложили купить пострадавшей женщине обогреватель.