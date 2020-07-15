Пенсионерка отлупила молодых людей за то, что те занимались сексом в кустах. Видео

В Ставропольском крае молодой человек с девушкой занялись сексом в кустах. Такой наглости не выдержала пенсионерка, живущая в одном из домов неподалеку.

Влюбленные прятались средь бела дня в кустах, и их ни капли не смутила оживленная проезжая часть в метре от них.

Одна из жительниц решила проучить парочку и прогнать из кустов — она отлупила их деревянной доской. Таким образом она захотела призвать молодых людей к порядку.

Видео инцидента разлетелось по соцсетям.

Ранее в самом центре Москвы, на Хохловской площади, молодые люди устроили секс-представление, собрав десятки зевак. Видео попало в Сеть, молодых людей наказали за нарушение общественного порядка. Парня отправили под арест на десять суток, а девушку — на трое. Басманный суд тогда объяснил, что молодой человек получил больший срок из-за непогашенной судимости.

Ранее в Уфе жители сняли на видео, как пара занимается сексом прямо посреди улицы, на тротуаре. Молодые люди были под воздействием наркотиков.